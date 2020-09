Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le cas Fofana devient insoutenable chez les Verts !

Publié le 11 septembre 2020 à 16h30 par A.M.

Alors que Claude Puel souhaite absolument conserver Wesley Fofana, le jeune défenseur central a affiché sa volonté de quitter l'ASSE pour rejoindre Leicester qui serait revenu à la charge avec une offre avoisinant les 30M€. Un dossier qui s'annonce très tendu à Saint-Etienne.

C'est le dossier brûlant du moment du côté de l'AS Saint-Etienne. En effet, la situation de Wesley Fofana devient très tendue. Depuis plusieurs semaines, Claude Puel ne s'en cache pas il souhaite conserver son jeune joueur et l'a répété en conférence de presse jeudi. « Il est dans le bon club pour continuer tranquillement sa progression. Il a 19 ans, 17 matches en première division je le répète. Il est très bien à Saint-Étienne et il restera à Saint-Étienne pour continuer sa progression », assurait l'entraîneur de l'ASSE. Un souhait qui crée des tensions en interne, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Et pour cause, au sein de la direction des Verts, on tient les comptes et on semble bien plus ouvert à l'idée d'un départ de Wesley Fofana qui possède l'une des valeurs marchandes les plus élevées de l'effectif. Et compte tenu des finances stéphanoises, une grosse vente serait la bienvenue.

Et ce feuilleton a connu un nouvel épisode très important ce vendredi. En effet, très discret au sujet de son avenir jusque-là, Wesley Fofana est sorti du silence dans les colonnes de L'Equipe pour... réclamer son départ ! « Cette fois, je ne peux pas refuser. D’où je viens, des quartiers nord de Marseille et d’une famille pas aisée, ce n’est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif », a-t-il lancé, s'opposant ainsi à la volonté de son entraîneur.

