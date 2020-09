Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Friture sur la ligne autour du dossier Fofana

Publié le 10 septembre 2020 à 22h30 par Alexandre Higounet

Les offres XXL arrivant pour Wesley Fofana voient s’opposer deux stratégies contradictoires au sein de l’ASSE.

Du côté de l’AS Saint-Etienne, le dossier Wesley Fofana est en train de créer un certain nombre de remous. Comme révélé par le10sport.com depuis de longs mois, la direction du club est prête à céder son défenseur central pendant ce mercato afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses du club, et stabiliser une situation financière extrêmement fragile. Roland Romeyer est ouvert à cette option, conscient du danger à venir, surtout si la saison s’enclenche moyennement sur le plan sportif, et conscient qu’une proposition de Leicester supérieure à 25 millions dégagerait une partie des nuages budgétaires planant au-dessus de Geoffroy Guichard.

Deux visions

De l’autre côté, le trio Puel-Thuillot-Buisine agit selon sa propre gouvernance, et cela ne passe pas par la vente de Fofana, à laquelle Claude Puel est farouchement opposé. Au milieu de ce contexte tendu, dans lequel il n’est pas certain que Romeyer soit systématiquement informé en temps réel des évolutions du dossier Fofana, tout pronostic s’avère bien difficile. Avec la vente de Yann M’Vila à l’Olympiakos et le départ de Diony à Angers, l’ASSE a fait une partie du chemin lui permettant de s’éviter une vente de Fofana. Un transfert de Wahbi Khazri serait également une nécessité.



A.H.