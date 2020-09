Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana plus que jamais sur le départ ?

Publié le 10 septembre 2020 à 15h15 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, un départ de Wesley Fofana est bel et bien envisageable avant la fin du mercato. Le défenseur de l'ASSE a d'ailleurs la cote sur le marché...

Après le départ de William Saliba, l'ASSE va-t-elle se séparer de Wesley Fofana ? Depuis plusieurs mois, le 10 Sport vous indique que le transfert du jeune défenseur de 19 ans est bien à l'ordre du jour dans le Forez. L'AS Saint-Étienne cherche en effet à renflouer ses caisses durant le mercato, et les nombreux prétendants dans ce dossier permettent de faire monter les enchères. Selon nos informations, l'AC Milan, le RB Leipzig et Leicester sont sur les rangs, et une offre de 25M€ a même été formulée par le club anglais, sans toutefois convaincre les Stéphanois. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que Fofana disputera cette nouvelle saison sous les ordres de Claude Puel.

Une offensive à venir pour Fofana ?

Comme l'explique Manu Lonjon, l'AS Saint-Étienne se prépare à une nouvelle offensive pour Wesley Fofana. Une source proche du club a même expliqué au journaliste que « ça frémit » pour le défenseur depuis plusieurs heures. Un intérêt qui laisserait imaginer à Claude Puel et à son staff que l'ASSE pourrait bel et bien négocier le départ de sa pépite en cas d'offre satisfaisante.