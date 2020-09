Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : «Neymar pourrait prolonger avant la fin septembre»

Publié le 10 septembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar semble aujourd'hui plus épanoui que jamais au sein du club parisien. Une situation qui pourrait bien déboucher sur une prolongation afin d'assurer son avenir au PSG sur le long terme.

C'est ce qui s'appelle un sacré retournement de situation. En effet, il y a tout juste un an, Neymar voyait son feuilleton prendre fin après avoir passé l'été à forcer son départ pour retourner au FC Barcelone seulement deux ans après son arrivée au PSG. Mais les deux clubs n'ont jamais réussi à tomber d'accord. Toutefois, aujourd'hui, le Brésilien ne regrette pas d'avoir été contraint de rester à Paris. Et pour cause, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité ces derniers jours, Neymar n'a jamais été aussi heureux et épanoui au PSG. Et dans le même temps, le numéro 10 parisien n'est pas passé à côté de la situation au FC Barcelone qui traverse une crise institutionnelle qui a poussé Lionel Messi à réclamer son départ. Autrement dit, Neymar est bien là où il est.

«Ça va se signer»

Et visiblement, les velléités de départ du Brésilien sont désormais un lointain souvenir. A tel point que selon les informations d'Alexis Bernard, rédacteur en chef du 10 Sport , la prolongation de Neymar est ainsi en bonne voie alors que son bail court actuellement jusqu'en juin 2022. Notamment grâce à l’allègement de la masse salariale réalisée par Leonardo. « Paris a voulu faire une petite cure en laissant partir Edinson Cavani et Thiago Silva », explique-t-il dans le dernier épisode du podcast Le Comptoir Parisien, avant d'ajouter que le PSG veut « se donner un peu plus de légèreté financière notamment pour verrouiller Neymar et Mbappé. C'est un boulevard pour les faire signer. Je pense que pour Neymar, ce sera réglé avant la fin septembre. Il y a une proposition qui a été faite. Ça discute bien et ça va se régler rapidement. Ça va se signer. »

Neymar ne compte pas partir