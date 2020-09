Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle offensive pour Wesley Fofana !

Publié le 11 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que Wesley Fofana a affiché sa volonté de rejoindre Leicester malgré l’inflexibilité de Claude Puel, les Foxes seraient revenus à la charge auprès de l'ASSE pour le jeune défenseur.

C'est le dossier brûlant du moment du côté de l'AS Saint-Etienne. Wesley Fofana est très convoité sur le marché et possède une belle valeur marchande qui pourrait permettre à l'ASSE de renflouer ses caisses. C'est la raison pour laquelle la direction des Verts ne ferment pas la porte à une vente, à l'inverse de Claude Puel, déterminé à conserver sur jeune défenseur central. Mais l'entraîneur stéphanois va devoir se faire une raison puisque Wesley Fofana a affiché sa volonté de rejoindre Leicester dans les colonnes de L'Equipe : « Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif . » Et les Foxes se donnent les moyens de leurs ambitions.

Leicester offre 28M€+bonus pour Fofana