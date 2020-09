Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour d’Umtiti à l’OL ? La réponse de Juninho !

Publié le 8 septembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Miné par les blessures, Samuel Umtiti est aujourd’hui indésirable au FC Barcelone. Le club envisagerait de l’utiliser comme monnaie d’échange pour recruter Memphis Depay, mais Juninho pense que l’opération est, pour l'heure, encore compliquée.

Le FC Barcelone souhaite dégraisser le plus possible avant d’entamer la saison prochaine. Pour ce faire, le club souhaiterait se séparer de Samuel Umtiti qui peine à donner satisfaction et enchaîne les blessures. Ronald Koeman souhaiterait faire venir Memphis Depay en Catalogne et le Barça réfléchirait donc à renvoyer Umtiti dans son club formateur, en plus d'une certaine somme d'argent, pour que l’OL accepte de laisser filer son capitaine.

L’OL n’a pas les moyens