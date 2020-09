Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman sort du silence pour Lionel Messi !

Publié le 11 septembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Près d’une semaine après l’annonce de Lionel Messi, Ronald Koeman est sorti du silence concernant l’international argentin, qui va finalement rester au FC Barcelone.

Après plus de deux semaines de rumeurs et déclarations, le feuilleton Messi s’est clos la semaine dernière. Lionel Messi a décidé de rester une saison de plus au FC Barcelone en raison de la clause libératoire de 700M€ présente dans son contrat l'empêchant de partir. Fin août, en raison de l’humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich, de la mauvaise gestion du club par Josep Maria Bartomeu ou encore du traitement de Ronald Koeman envers certains coéquipiers, notamment Luis Suarez, le sextuple Ballon d’Or avait annoncé à son club sa décision de quitter le club, sans succès. Alors que la Pulga a fait son retour à l’entraînement après avoir séché la reprise, Ronald Koeman est sorti du silence sur l’international argentin.

« Messi est le meilleur »