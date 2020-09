Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort du silence après la sortie fracassante de Messi !

Publié le 11 septembre 2020 à 17h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone n'a pas officiellement communiqué sur Lionel Messi depuis les propos fracassants de ce dernier, le vice-président institutionnel du club Pau Vilanova est revenu ce vendredi sur la situation de l'Argentin.

Il y a une semaine, Lionel Messi a mis fin aux rumeurs. Annoncé à Manchester City ou au PSG, l'Argentin restera finalement au FC Barcelone malgré ses envies de départ. Josep Maria Bartomeu n'a pas souhaité ouvrir la porte à son sextuple Ballon d'Or alors que ce dernier n'avait pas hésité à sécher la reprise de l'entrainement pour mettre la pression sur ses dirigeants. Lionel Messi comptait en effet résilier unilatéralement son bail grâce à une clause présente dans son contrat tandis que le FC Barcelone attendait les 700M€ de sa clause libératoire. Mais si la sortie de Lionel Messi marque la fin de ce feuilleton, la guerre entre La Pulga et Josep Maria Bartomeu ne fait que démarrer.

Messi ne pardonne pas à Bartomeu

Dans son entretien à Goal, Lionel Messi a en effet violemment taclé son président. « Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse », a-t-il lâché, avant de pointer du doigt la politique sportive du club : « J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole ». Une sortie à laquelle le FC Barcelone a décidé de ne pas répondre afin d'apaiser la situation.

« Nous sommes très heureux que Messi soit avec nous »