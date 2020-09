Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé son nouveau renfort !

Publié le 11 septembre 2020 à 15h45 par H.G.

Alors qu’Alessandro Florenzi est annoncé avec insistance du côté du PSG ces dernières heures, tout serait désormais bouclé pour la venue du joueur italien à Paris.

Sauf retournement de situation, le PSG a trouvé sa première recrue estivale en la personne d’Alessandro Florenzi. Comme annoncé ces derniers heures par Sky Sport , le latéral droit de 29 ans devrait vraisemblablement rejoindre Paris dans le cadre d’un prêt d’un an en provenance de l’AS Roma dans le cadre d’un prêt d’un an, assorti d’une option d’achat fixée à 9 M€. De son côté, Fabrizio Romano a précisé ce vendredi que le montant du prêt de l’Italien s’élevait à 1 M€ et que le joueur serait d’ores et déjà à Paris pour y passer sa visite médicale. Et si le PSG serait toujours dans l’attente des résultats de celle-ci, tout indique que le point final du dossier devrait prochainement intervenir.

Alessandro Florenzi pourrait signer son contrat dès ce vendredi !