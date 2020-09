Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un joli coup avec cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 11 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Depuis quelques semaines, le PSG semble s’être mis en quête d’un nouveau latéral droit. Et bien que la piste Alessandro Florenzi chauffe, Leonardo aurait tenté un tout autre profil.

Depuis la fin du mois de juin et le départ libre de tout contrat de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG recherche activement un latéral droit afin de combler le vide que le Belge a laissé. De nombreuses pistes ont été activées. Les plus récentes étant Hector Bellerin et Alessandro Florenzi. En l’état, le latéral de la Roma semble être le plus apte et le plus proche à s’engager en faveur du PSG.

L’option Ricardo Pereira envisagée