Mercato - Barcelone : La nouvelle idée du Barça pour acheter Depay !

Publié le 11 septembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Ronald Koeman est bien décidé à faire venir Memphis Depay au FC Barcelone. Si l’OL aurait eu du mal a accepter Umtiti dans la transaction, le club catalan pourrait proposer un autre de ses joueurs à Juninho.

Arrivé cet été en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman essaye maintenant de faire venir Memphis Depay en Catalogne. Si la piste menant à Georginio Wijnaldum semble s’assombrir, Koeman est toujours déterminé à faire venir l’un des grands noms qu’il coachait aux Pays-Bas. Memphis Depay est donc devenu une priorité, d’autant plus que son contrat avec l’Olympique Lyonnais prend fin en 2021 et que le joueur n’a toujours pas discuté d’une quelconque prolongation.

Un latéral dans le deal pour Depay ?