Mercato - PSG : Très présent dans le mercato du PSG, Doha va essuyer un échec

Houssem Aouar ne devrait pas s’éterniser du côté de l’OL et ne cacherait plus son impatience de plier bagage en interne. Bien que le PSG, sous l’impulsion de Doha, soit intéressé par le profil du l’international espoir français, Arsenal serait bien mieux placé dans ce dossier.

À l’instar de l’été dernier, le PSG fait du renforcement du milieu de terrain une priorité pour ce mercato. Leonardo a ses priorités et ses envies à ce poste, en atteste la piste Sergej Milinkovic-Savic comme le10sport.com vous le rabâche régulièrement. Du côté de Doha, on songe à Ismaël Bennacer et Houssem Aouar, toujours selon nos informations exclusives. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OL, l’international espoir français est au coeur des rumeurs de transfert. « Je m’entends très bien avec le directeur sportif (Edu, ndlr). On a parlé au téléphone. Houssem Aouar est vraiment apprécié par Arteta. Il y a eu certaines discussions pour Mattéo Guendouzi qui est aussi un bon joueur. Il était évoqué pendant la discussion. Mais ce n’est pas le profil dont on a besoin, on a été bien clair. Si c’est comme cela, cela ne nous intéresse pas du tout, c’est ce que l'on a arrêté ». Voici le message que Juninho faisait passer à Top of the Foot mardi sur les ondes de RMC . Arsenal est donc un véritable concurrent du PSG dans la course à la signature de Houssem Aouar. Et les Gunners ne seraient pas là pour faire de la figuration.

Selon les informations d ’ESPN , récoltées auprès de sources proches du dossier, Houssem Aouar serait tout simplement la priorité absolue d’Arsenal pour cette partie de mercato au cours duquel les Gunners ont recruté Willian et Gabriel notamment. Comme le directeur sportif de l’OL l’a assuré à RMC , Mikel Arteta apprécierait particulièrement le profil du Français et aimerait bâtir son équipe autour du milieu de terrain relayeur. Souhaitant mettre en place un 4-3-3 solide, l’entraîneur du club londonien estimerait qu’Aouar serait la pièce manquante du puzzle du milieu de terrain. Toujours selon des sources contactées par ESPN , Arsenal serait le grand favori à la signature d’Aouar, mais ne disposerait pas des 60M€ requis pour boucler cette opération. Ainsi, des ventes devraient permettre au club de parvenir à ses fins, à commencer par celles de Matteo Guendouzi ou encore d’Alexandre Lacazette, le Français attendant d’y voir plus clair auprès de ses dirigeants concernant son avenir. Point positif pour Arsenal, il serait l’unique club à réellement pousser pour Houssem Aouar, Manchester City et la Juventus ayant d’autres projets en tête pour cette fin de mercato. Proche de Juninho, le directeur technique Edu maintiendrait le contact avec l’homme fort de l’OL.

