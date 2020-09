Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’OL a pris une énorme décision pour Memphis Depay !

Publié le 12 septembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Le FC Barcelone, sous l’impulsion de Ronald Koeman, semble avoir fait de Memphis Depay sa priorité pour le mercato estival. Et l’OL semblerait avoir baissé les armes dans son initiative de prolonger le contrat du Néerlandais.

Capitaine de l’OL et leader offensif du club rhodanien, Memphis Depay pourrait vivre ses dernières semaines à Lyon. En effet, le mercato va fermer ses portes le 5 octobre prochain et l’intérêt du FC Barcelone ne cesserait de s’intensifier. Bien que Mundo Deportivo qu’aucune discussion et qu’aucune offre n’étaient à noter à ce jour de la part du Barça, le club culé compterait bien recruter l’international néerlandais à la demande de son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Et l’OL se serait fait une raison quant au départ de son attaquant.

L’OL aurait lâché l’affaire pour la prolongation de Memphis Depay !