Mercato - Barcelone : Un premier gros départ quasiment bouclé !

Publié le 12 septembre 2020 à 14h00 par H.G.

Annoncé sur le départ du FC Barcelone à un an du terme de son contrat, Arturo Vidal pourrait très bientôt prendre la direction de l’Italie.

Ayant pour projet de renouveler l’effectif du FC Barcelone, Ronald Koeman aurait signifié à plusieurs éléments catalans qu’ils n’entraient pas dans ses plans pour la saison 2020/2021, les enjoignant donc à se trouver un nouveau club. Luis Suarez serait concerné, tout comme Arturo Vidal. À un an du terme de son contrat, l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich aurait donc de grandes chances de quitter le Barça et est ainsi annoncé du côté de l’Inter d’Antonio Conte, qui souhaitait déjà l’enrôler l’hiver dernier. Et visiblement, il se pourrait même que le départ de l’international chilien soit imminent.

Arturo Vidal pourrait partir en Italie dès ce samedi !