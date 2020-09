Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça jette son dévolu sur cette cible de Leonardo !

Publié le 12 septembre 2020 à 12h45 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG avant que le club de la capitale n’enregistre l’arrivée d’Alessandro Florenzi ce vendredi, Hector Bellerin ferait désormais l’objet d’un intérêt de la part du FC Barcelone.

Ce vendredi, le PSG a officiellement réglé l’un de ses principaux chantiers estivaux en enrôlant officiellement Alessandro Florenzi. Le latéral droit de 29 ans arrive en provenance de l’AS Roma dans le cadre d’un prêt payant de 1 M€ avec une option d’achat fixée à 9 M€. Cependant, avant d’enregistrer l’arrivée de l’international italien prêté au Valence CF en seconde partie de saison, le PSG avait également été annoncé sur les traces d’Hector Bellerin, qui souhaiterait quitter Arsenal afin de relever un nouveau challenge. Et dans un contexte où le FC Barcelone pourrait se séparer de Nelson Semedo prochainement, le latéral espagnol des Gunners pourrait maintenant avoir l’occasion de rejoindre les Blaugrana cet été.

Le Barça ciblerait Bellerin, mais rien ne semble encore fait…