Mercato - PSG : Florenzi fait une révélation sur son arrivée !

Publié le 12 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Tout juste arrivé en provenance de l'AS Roma, Alessandro Florenzi a livré sa première interview comme joueur du PSG, avouant notamment avoir contacté certains joueurs du club de la capitale avant de s'engager.

Priorité de Thomas Tuchel, le PSG a enfin trouvé son latéral droit, en la personne d’Alessandro Florenzi. Prêté la saison passée à Valence, l’international italien arrive en provenance de l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un dossier bouclé assez rapidement, alors que des contacts étaient évoqués en fin de semaine dernière avec Arsenal pour le recrutement d’Hector Bellerin. Tout juste arrivé, le défenseur de 29 ans est revenu sur son arrivée et son choix, lors de sa première interview avec le club parisien.

Pastore, Verratti... Florenzi s'est renseigné sur le PSG