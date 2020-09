Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi envoie un premier message fort après son arrivée !

Publié le 11 septembre 2020 à 19h15 par B.C.

Dernière recrue parisienne, Alessandro Florenzi ne cache pas ses ambitions avec son nouveau club.

Alors que de nombreux renforts sont attendus au PSG après la vague de départs à l'issue de la saison dernière, Leonardo accélère dans ce mercato. Le club de la capitale a officialisé ce vendredi l'arrivée d'Alessandro Florenzi en provenance de l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'au 30 juin 2021. Une opération estimée à 1M€ d'après Sky Sport , tandis que le montant de l'option d'achat s'élèverait à 9M€. Interrogé sur le site du PSG, Alessandro Florenzi ne cache pas sa joie et se montre ambitieux.

« J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain »