Mercato - PSG : Pas de miracle pour Leonardo avec cette improbable piste !

Publié le 12 septembre 2020 à 13h15 par H.G.

En quête d’un attaquant qui ferait office de doublure de Mauro Icardi, le PSG se serait renseigné sur la situation de Vedat Muriqi. Seulement voilà, le joueur du Fenerbahçe devrait finalement prendre la direction de l’Italie.

Après avoir enregistré l’arrivée en prêt d’Alessandro Florenzi ce vendredi, le PSG va maintenant pouvoir passer à l’action pour renforcer d’autres secteurs de jeu identifiés comme des priorités à renforcer. Parmi ceux-ci figure notamment la quête d’un nouvel attaquant, qui aurait pour fonction d’être la doublure de Mauro Icardi. Dans cette optique, le PSG est actuellement en discussion avec Eric Maxim Choupo-Moting afin de prolonger son contrat, mais Leonardo aurait en parallèle travaillé sur d’autres pistes en sondant le marché, chose qui aurait conduit l’Italo-brésilien à se renseigner sur la situation de Vedat Muriqi. C’est du moins ce qu’a affirmé Ridvan Dilmen, légende de Fenerbahçe, au micro de NTV .

Vedat Muriqi va bien rejoindre la Lazio !