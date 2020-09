Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour boucler ce dossier brûlant, Leonardo pourrait lâcher 60M€ !

Publié le 12 septembre 2020 à 12h30 par Th.B.

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG a perdu son capitaine ainsi que son roc en défense centrale. Afin de succéder au nouveau défenseur de Chelsea, le club de la capitale regarderait du côté de l’Inter pour Milan Skriniar. Et un transfert semble bel et bien se dessiner.

Huit saisons de leadership. Voici une partie de l’héritage que Thiago Silva a laissé fin août en quittant le PSG où il souhaitait rester comme son agent Paulo Tonietto l’assurait à L’Équipe . « Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant. Thiago Silva a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo » . Ainsi, la page Thiago Silva a définitivement été tournée quand ce dernier a signé à Chelsea, laissant Leonardo dans l’embarras pour sa succession. En raison de la réalité économique d’aujourd’hui, recruter un cador à ce poste s’annonce délicat. Kalidou Koulibaly était une piste du directeur sportif du PSG, mais il devrait s’engager en faveur de Manchester City dans les prochaines semaines. Leonardo songerait à Milan Skriniar, qui ne serait plus en odeur de sainteté au club nerazzurri et dans l’esprit d’Antonio Conte. Et son transfert ouvrirait des ports à l’Inter sur cette fin de mercato.

Un intermédiaire pour faciliter l’opération Skriniar

Bien qu’Antonio Conte ne compterait pas sur lui, la direction de l’Inter ne partage pas la même position que l’entraîneur nerazzurri sur la question. Interrogé par Sky Sport récemment, le directeur sportif milanais Piero Ausilio assurait que Milan Skriniar faisait partie intégrante des plans du club lombard. « C’est un joueur sur lequel notre investissement était justifié. Depuis qu’il est arrivé ici, il a toujours été bon même s’il a moins joué ces derniers temps. Mais on mise sur lui pour le présent et l’avenir ». Voilà un message clair envoyé à l’Inter, mais la donne semblerait avoir changé désormais. Selon les informations de Nicolo Schira, Marcelo Simonian jouerait les rôles d’intermédiaire à Milan actuellement afin de faciliter un accord entre l’Inter et le PSG pour un transfert. Une information confirmée par le Corriere dello Sport ce samedi qui explique en outre que le Slovaque figurerait dans les petits papiers de Leonardo depuis un bon bout de temps. Et bien qu’en public, les dirigeants du club affirment vouloir conserver Skriniar, en interne le discours serait bien différent.

La vente de Skriniar primordiale pour l’Inter pour le transfert de Kanté