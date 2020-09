Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse annonce pour N’Golo Kanté !

Publié le 12 septembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Alors que N’Golo Kanté rêverait du Real Madrid, il ne serait pas exclu que le club merengue tente un coup pour le champion du monde tricolore. Mais Kanté ne dispose pas d’un bon de sortie de Chelsea.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, N’Golo Kanté (29 ans) pourrait ne pas honorer son bail avec Chelsea jusqu’à son terme. En effet, alors qu’il a connu un exercice compliqué et miné par les blessures la saison passée, un transfert de Kanté a régulièrement été évoqué dans la presse. Le Real Madrid pourrait être une option, le principal intéressé cultivant ce rêve selon L’Équipe. Néanmoins, que ce soit le Real Madrid ou un autre club, le milieu de terrain français ne pourra pas quitter Chelsea à en croire les propos de son entraîneur et légende du club londonien Frank Lampard.

« Évidemment, je veux garder N’Golo »