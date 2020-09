Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien de Ligue 1 a tapé dans l’oeil du Barça !

Publié le 12 septembre 2020 à 9h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête de nouveaux défenseurs centraux, le club catalan suivrait avec grande attention Jules Koundé. Néanmoins, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux ne devrait pas faire l’objet d’une offre dès cet été.

Si le secteur défensif du FC Barcelone est déjà correctement fourni avec Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Ronald Araújo, le club catalan entendrait le renforcer davantage encore. Conscient du fait que l’âge du premier avance et que l’ancien joueur de l’OL a trop de largesses sur le plan physique, le Barça voudrait enrôler un nouveau central cet été et ciblerait Eric Garcia dans cette perpective. Cependant, il se pourrait que l’actuel joueur de Manchester City ne soit pas l’unique élément qu’aimerait recruter le FC Barcelone, qui regarderait à long terme pour son recrutement. Et pour cause, à en croire les informations publiées par Mundo Deportivo ce samedi, le profil de Jules Koundé séduirait grandement le Barça afin d’être recruté plus tard.

La clause de 75 M€ de Jules Koundé serait prohibitive pour l’heure