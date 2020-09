Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Gasset ouvre la porte à Ben Arfa !

Publié le 12 septembre 2020 à 8h42 par La rédaction mis à jour le 12 septembre 2020 à 8h43

Satisfait du début de saison des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset espère toutefois attirer encore quelques renforts d'ici le 5 octobre. Et il ne dirait pas non à Hatem Ben Arfa.