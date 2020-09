Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche pas cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 12 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un nouveau milieu de terrain, Leonardo songerait à Geoffrey Kondogbia. Et les contacts auraient bien eu lieu entre le directeur sportif du PSG et l’ancien milieu de l’AS Monaco évoluant désormais au FC Valence.

Formé à Lens et passé par l’AS Monaco, Geoffrey Kondogbia est désormais un joueur sous contrat avec le FC Valence. Ses performances avec le club Ché auraient donné des idées à Leonardo, qui cherche à offrir les services d’un voire de deux milieux de terrain à Thomas Tuchel d’ici la clôture du mercato programmée pour le 5 octobre. Selon Foot Mercato , le profil du Français serait apprécié du directeur sportif du PSG. Et Leonardo ne semble pas s’être fait prier pour passer à l’action.

Le PSG se serait entretenu avec Kondogbia !