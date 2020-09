Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse piste s’est éteinte pour Leonardo !

Publié le 12 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est toujours en quête de renforts au milieu de terrain, Thomas Tuchel a annoncé que Mattéo Guendouzi ne serait pas l’heureux élu du mercato.

Ces dernières semaines, Leonardo a multiplié les pistes en coulisses pour renforcer l’entrejeu du PSG : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Ismaël Bennacer (Milan AC), Houssem Aouar (OL), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Eduardo Camavinga (Rennes)… De nombreux profils ont été annoncés dans le viseur du directeur sportif parisien, mais aucun ne s’est pour le moment concrétisé. Et alors que le PSG aurait également des vues sur Mattéo Guendouzi, Thomas Tuchel a mis les choses au clair à ce sujet.

Guendouzi ne viendra pas