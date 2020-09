Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel met fin à un gros dossier !

Publié le 11 septembre 2020 à 10h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'intéresserait à Mattéo Guendouzi. Mais Thomas Tuchel assure que le joueur d'Arsenal ne rejoindra pas la capitale cet été.

L'une des priorités du Paris Saint-Germain cet été sera de recruter au moins un milieu de terrain. Dans cette optique, Leonardo multiplie les pistes. De Sergej Milinkovic-Savic à Ismaël Bennacer en passant par Geoffrey Kondogbia, plusieurs joueurs sont suivis par le club de la capitale. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le directeur sportif du PSG s'est également récemment renseigné sur Marcelo Brozovic. Par conséquent, les Parisiens prospectent sur le marché afin de trouver au moins un renfort, mais Thomas Tuchel a écarté une piste.

Guendouzi ne rejoindra pas le PSG