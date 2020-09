Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas et Longoria sont prévenus pour ces deux buteurs !

Publié le 11 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour s’est exprimé sur l’avenir de Boulaye Dia et El Bilal Touré, tous les deux dans le viseur de l’OM.

André Villas-Boas s’impatiente pour sa dernière recrue estivale ! Après avoir été écouté pour des renforts en défense (Yuto Nagatomo, Leonardo Balerdi) et au milieu (Pape Gueye), l’arrivée d’un attaquant tarde à se concrétiser, et l’Olympique de Marseille enchaîne les échecs, notamment en raison des finances du club. Villas-Boas n’a cependant aucune intention de faire la saison avec Dario Benedetto et Valère Germain comme seules options à la pointe de l’attaque, tandis que Kostas Mitroglou devrait quant à lui quitter le club dès que possible. Alors que les dirigeants phocéens ciblent El Bilal Touré et Boulaye Dia, Mathieu Lacour s’est exprimé sur l’avenir des deux attaquants du Stade de Reims.

« Boulaye Dia a un bon de sortie, il a un prix équivalent à Guirassy sur le marché, soit 15 millions d’euros »