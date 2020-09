Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une volonté forte affichée par ce remplaçant de Tuchel !

Publié le 12 septembre 2020 à 7h45 par A.C.

Mitchel Bakker, latéral gauche du Paris Saint-Germain, ne semble pas vouloir quitter le club.

Il n’a pas vraiment fait partie de la rotation de l’effectif la saison dernière, mais après le confinement on a de plus en plus vu Mitchel Bakker. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam il y a un an, le latéral gauche a en effet été titulaire lors des deux finales de coupe nationale, toutes les deux remportées par le PSG, face à l’ASSE et l’OL. Il ne semble toutefois toujours pas rentrer dans les plans de Thomas Tuchel, surtout avec la prolongation de Layvin Kurzawa, mais a récemment déclaré ne pas vouloir quitter le PSG. « Je veux rester au PSG et mon souhait est d'obtenir encore plus de temps de jeu. Quand je regarde autour de moi au club, je vois Neymar et Kylian Mbappé. Et je joue avec eux » a déclaré Bakker. « Normalement à mon âge, on ne vit pas une telle expérience, donc je veux en profiter. J'ai disputé les finales des deux coupes nationales, et je pense avoir été bon. J'ai beaucoup appris de Thiago Silva avant qu'il ne parte à Chelsea. S'il voit quelque chose, il te le dit tout de suite. Donc je m'amuse ici et j'espère pouvoir jouer encore plus cette saison ». Le Celtic l’aurait notamment approché, mais le PSG aurait rapidement fermé la porte.

Bakker informe le PSG qu’il ne souhaite pas partir