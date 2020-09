Mercato - PSG : Leonardo s'active pour régler la succession de Thiago Silva !

Foot - Mercato - PSG

À la recherche d'un nouveau défenseur central, Leonardo semble prêt à faire confiance à Milan Skriniar. Une offre serait d'ailleurs en préparation pour le joueur de l'Inter.

Suite au départ de Thiago Silva, Leonardo fait du recrutement d'un nouveau défenseur central une priorité, et une fois n'est pas coutume, c'est en Serie A que le directeur sportif du PSG pourrait trouver son bonheur. Alors que l'Italo-brésilien aurait réactivé la piste menant à Kalidou Koulibaly (Naples), Milan Skriniar (Inter Milan) figurerait également sur la short-list du club de la capitale. D'après les récentes informations de Sky Italia , plusieurs intermédiaires travailleraient sur l'arrivée du Slovaque de 25 ans à Paris. Et la tendance se confirme...

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, c'est Marcelo Simonian qui serait actuellement à Milan afin de parvenir à trouver un accord avec l'Inter. Un agent que connaît très bien Leonardo puisque Simonian s'occupe notamment des intérêts de Javier Pastore, la première grande recrue de l'ère QSI. Nicolo Schira ajoute sur Twitter que le directeur sportif du PSG préparerait un contrat de 5 ans pour Milan Skriniar, assorti d'un salaire annuel de 6M€. De leur côté, les Nerazzurri attendraient pas moins de 60M€ pour leur joueur.

#PSG are really interested in Milan #Skriniar. The intermediary Marcelo #Simonian is in Milan to try to reach an agreement with #Inter. #Leonardo is preparing for the centre-back a 5-year offer (€6M/year as a salary), meanwhile Inter ask €60M to sell him. #transfers