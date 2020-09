Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Camavinga préparerait son départ !

Publié le 12 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et de deux autres cadors européens, Eduardo Camavinga serait susceptible de partir en 2021 pour la modeste somme de 40M€.

Comme Le Parisien le révélait dernièrement, Eduardo Camavinga serait une piste appréciée et instiguée par Doha. Les propriétaires du PSG voudraient faire un coup similaire qu’avec Kylian Mbappé il y a maintenant trois ans de cela, à savoir recruter l’une des pépites du football français pour la prochaine décennie. Malgré ses 17 ans, Eduardo Camavinga est déjà un grand nom de la Ligue 1 et dispose depuis mardi soir et la victoire de l’Équipe de France face à la Croatie (4-2) du statut d’international. Le PSG saurait d’ailleurs désormais à quoi s’attendre avec le milieu de terrain du Stade Rennais.

40M€ en 2021 ?