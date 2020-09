Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’a pas dit son dernier mot pour Memphis Depay

Publié le 12 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Dans sa révolution du FC Barcelone, Ronald Koeman chercherait notamment à recruter Memphis Depay. Et pour tenter de trouver un accord avec l’OL, un nouveau plan pourrait être monté.

Luis Suarez n’est pas encore parti, mais au FC Barcelone, Ronald Koeman ne compterait pas sur lui. D’ici la fin du mercato, l’Uruguayen pourrait donc faire ses valises, étant notamment annoncé dans le viseur de la Juventus et de l’Atlético de Madrid. Le nouvel entraîneur du Barça aurait d’ailleurs déjà tout prévu, ciblant Memphis Depay pour venir pallier ce départ. Le joueur néerlandais n’a plus qu’un an de contrat à l’OL et sur les bords du Rhône, on pourrait bien se résoudre à se séparer de Depay pour éviter de le voir partir libre en 2021. Encore faut-il trouver la bonne formule pour convaincre Jean-Michel Aulas.

Le plan du Barça