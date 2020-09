Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Depay-Barcelone, une question de jours

Publié le 11 septembre 2020 à 13h15 par La rédaction

A l’analyse, le contexte paraît désormais réuni pour que le transfert de Memphis Depay à Barcelone se finalise rapidement. Analyse.

Ces dernières heures, Memphis Depay s’est exprimé au sujet de son avenir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant hollandais a clairement laissé la porte ouverte à un départ : « Nous allons voir ce qu'il va se passer. Demain (ce mardi, ndlr), je vais parler avec le club (Lyon). Je sais qu'il y a des intérêts mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas encore beaucoup parlé avec mon agent ».

Barcelone en train de vendre Suarez

Le contexte paraît aujourd’hui totalement réuni pour que Depay quitte l’OL. Le club gone veut le vendre, sachant que le joueur n’a plus qu’un an de contrat. Un club comme Barcelone le convoite et serait proche d’avoir trouvé un accord contractuel avec lui. Il ne manque plus qu’un accord entre l’OL et le Barça pour son transfert. Et quand bien même Barcelone est dans un très mauvais état financier, il devrait rapidement disposer d’une marge de manœuvre financière pour payer le deal avec le départ en cours de Luis Suarez à la Juventus.