Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Rakitic, le Barça va boucler son deuxième départ !

Publié le 12 septembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Ne figurant plus dans les plans de Ronald Koeman, Arturo Vidal serait susceptible de quitter le FC Barcelone pour l’Inter sans faire d’histoire, la situation fiscale étant plus intéressante pour lui en Italie qu’en Espagne.

Souhaitant repartir sur de nouvelles bases en effectuant un grand ménage au FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait parvenir à ses fins. Ivan Rakitic est déjà parti du côté du FC Séville. Et Arturo Vidal, un autre indésirable du technicien néerlandais devrait suivre l’international croate en prenant la porte du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Barça , le Chilien aurait décidé de faire un compromis afin de quitter le navire blaugrana et rejoindre celui des Nerazzurri .

Arturo Vidal pourrait arranger toutes les parties