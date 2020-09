Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Fofana prêt à aller au clash avec Puel ? La réponse !

Publié le 12 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

Bien qu'il ait affirmé sa volonté de quitter l'AS Saint-Etienne afin de rejoindre Leicester où un gros contrat l'attend, Wesley Fofana n'ira pas au clash avec sa direction et devrait même être aligné à l'occasion de la réception de Strasbourg.

Cette fois-ci, le cas Fofana devient brûlant à l'ASSE. Alors que Claude Puel s'est clairement opposé au départ de son jeune défenseur central, ce dernier a tout de même affiché sa volonté de rejoindre Leicester où l'attend un juteux contrat de cinq ans. « Cette fois, je ne peux pas refuser. D’où je viens, des quartiers nord de Marseille et d’une famille pas aisée, ce n’est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif », assurait-il dans les colonnes de L'Equipe vendredi. De quoi créer des frictions en interne.

Fofana veut partir, mais n'ira pas au clash