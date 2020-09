Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel va connaître un premier très gros échec !

Publié le 12 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Claude Puel souhaite absolument conserver Wesley Fofana, le défenseur central de l'ASSE a quant à lui affiché sa volonté de partir.

« Il a fait pas mal de progrès. Il en a encore pas mal à faire. Il est dans le bon club pour continuer tranquillement sa progression. Il a 19 ans, 17 matches en première division je le répète. Il est très bien à Saint-Étienne et il restera à Saint-Étienne pour continuer sa progression ». Jeudi, Claude Puel affichait son souhait de conserver Wesley Fofana qui fait pourtant l'objet d'un intérêt prononcé de Leicester. Et alors que jusque-là l'entraîneur des Verts a eu le dernier mot sur le recrutement, cette fois-ci cela pourrait être différent puisque Wesley Fofana a réclamé son départ.

Saliba réclame son départ !