Mercato - ASSE : Fofana interpelle Claude Puel pour son départ !

Publié le 11 septembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Déterminé à rejoindre Leicester City, Wesley Fofana doit faire face à la fermeté de Claude Puel, qui souhaite le conserver coûte que coûte. Le joueur dénonce le manque de communication avec son entraîneur.

Le torchon n’a pas fini de brûler entre Wesley Fofana et Claude Puel. Alors que le joueur est devenu la priorité de Leicester sur ce mercato, comme révélé par Le 10 Sport, l’AS Saint-Étienne souhaite fermement le conserver. C’est en tout cas ce que l'entraîneur stéphanois a affirmé jeudi en conférence de presse. Suite à cette annonce, le joueur a déclaré au cours d’une interview dans le journal L’Équipe qu’il avait choisi de rejoindre l’Angleterre, et ce contre l’avis de Claude Puel : « Il m’a dit que je fais partie à 100% du projet et qu’il est hors de question que je parte durant ce mercato. »

Puel fermé à la discussion