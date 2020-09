Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est très chaud pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 23 septembre 2020 à 12h15 par A.C.

Suivi par Manchester City et le Paris Saint-Germain, Kalidou Koulibaly pourrait être le gros dossier de cette fin de mercato.

A 29 ans et après six années passées en Serie A, Kalidou Koulibaly pourrait faire le grand saut. Le Napoli semble en effet lui avoir accordé un bon de sortie et le Paris Saint-Germain n’a jamais caché son intérêt pour le défenseur central. Pep Guardiola travaillerait également depuis plusieurs semaines pour l’attirer à Manchester City, mais à en croire les récentes informations de la presse italienne, c’est le PSG qui tiendrait la corde. Leonardo serait en effet disposé à payer les 75M€ réclamés par le Napoli, à l’inverse de City. Un prêt avec obligation d’achat serait d’ailleurs une possibilité pour le PSG...

Le Napoli s’impatiente pour Koulibaly