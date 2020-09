Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo frappe fort pour Koulibaly !

Publié le 22 septembre 2020 à 13h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, pourrait frapper un très gros coup en cette fin de mercato.

Avec Thiago Silva parti à Chelsea, le Paris Saint-Germain chercher un défenseur. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers mois, comme Lucas Hernandez du Bayern Munich. La piste la plus chaude semble toutefois concerner Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli possède un bon de sortie et il est le renfort rêvé par Leonardo, pour succéder à Thiago Silva. The Telegraph a récemment annoncé que le PSG aurait pris la main pour Koulibaly, devançant Manchester City. Du côté du Parisien le son de cloche est différent, puisque le joueur de 29 ans serait beaucoup trop cher pour le PSG, à l’heure actuelle.

Le PSG prêt à payer 75M€ pour Koulibaly