Mercato - PSG : La prochaine recrue pourrait coûter 80M€ !

Publié le 22 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau défenseur central, le PSG serait très bien positionné dans le dossier Kalidou Koulibaly, qui serait transférable pour 80M€.

« Si Koulibaly partira ? Il faudrait demander à United, City et au PSG, qui ont les moyens de le prendre », confiait début septembre Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, sur l’avenir de Kalidou Koulibaly et un possible départ cet été. Thiago Silva ayant quitté le PSG, Leonardo est en quête d’un gros renfort défensif, et Koulibaly ferait partie de ses options privilégiées sur le marché des transferts. D’ailleurs, le PSG serait idéalement positionné pour accueillir le roc défensif de Naples…

Le PSG en tête pour Koulibaly

Comme l’a annoncé The Telegraph lundi, le PSG aurait repris la tête dans la course à la signature de Kalidou Koulibaly et surclasserait désormais Manchester City sur ce dossier. Par ailleurs, le média britannique précise que Naples serait disposé à laisser partir son robuste défenseur central contre la somme de 80M€ cet été. Et Leonardo sait donc à quoi s’en tenir s’il souhaite vraiment avoir Koulibaly au PSG…