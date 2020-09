Mercato - PSG : Leonardo a toujours du souci à se faire pour Aouar !

Foot - Mercato - PSG

Pour étoffer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo aurait coché les noms de Houssem Aouar et Thomas Partey. Alors qu'elle s'intéresserait également à ces deux joueurs, la direction d'Arsenal s'activerait toujours pour devancer le PSG.

Malgré les recrutements d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, Leonardo serait toujours en quête d'un milieu de terrain. Alors qu'il ne serait pas totalement convaincu par l'entrejeu de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs cibles. Parmi les joueurs figurant sur sa short-list, Leonardo aurait coché les noms de Houssem Aouar et de Thomas Partey. Et il semblerait qu'Arsenal soit bien décidé à mettre des bâtons dans les roues du PSG sur ces deux dossiers.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce lundi matin, Arsenal n'aurait pas oublié Houssem Aouar et de Thomas Partey, bien au contraire. Comme l'a indiqué le journaliste italien, les Gunners seraient toujours au travail pour attirer à la fois le pensionnaire de l'OL et le protégé de Diego Simeone du côté de l'Atlético. La bataille serait donc loin d'être terminée entre Leonardo et Mikel Arteta pour Houssem Aouar et Thomas Partey.

#Newcastle, #Leeds and #WestHam are interested in Calum #Chambers from #Arsenal on loan, but #Gunners are willing to sell him for 15M. Sokratis and Torreira could also leave London in the next days. #Arsenal are still working for Houssem #Aouar and #Thomas Partey. #transfers #AFC