Mercato - PSG : Zidane prépare une offre hallucinante pour Mbappé !

Publié le 21 septembre 2020 à 22h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG. De quoi arranger le Real Madrid, qui souhaite profiter de la situation pour faire une offre minime pour le champion du monde tricolore.

Il ne se passe pas une semaine sans que Kylian Mbappé ne fasse la Une d'un journal en Espagne. L'international français est la grande priorité du Real Madrid, et tout semble indiquer que l'attaquant du PSG rejoindra un jour ou l'autre la Casa Blanca , reste à savoir quand. Kylian Mbappé est lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022 et fait actuellement la sourde oreille pour prolonger malgré l'insistance de ses dirigeants. Comme le rappelle L'Équipe ce lundi, le PSG n'est qu'une étape intermédiaire dans l'esprit de international français, bien décidé à partir à l'étranger lorsque le moment sera venu. Et chez les Merengue , on souhaite en profiter.

Le Real Madrid veut forcer le PSG à brader Mbappé