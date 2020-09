Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 21 septembre 2020 à 21h15 par B.C. mis à jour le 21 septembre 2020 à 21h19

Le 13 septembre dernier, The Sunday Times annonçait que Kylian Mbappé avait indiqué à sa direction qu'il souhaitait quitter le PSG à la fin de la saison. Une information démentie ce lundi soir par L'Équipe.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé risque de faire parler de lui dans les prochains mois. En effet, l'international français est le joueur que l'Europe entière s'arrache, et cela ne le laisse pas indifférent. D'après The Sunday Times le 13 septembre dernier, Kylian Mbappé aurait même déjà assuré à sa direction qu'il souhaitait partir dès la fin de la saison. De quoi mettre la pression au PSG puisque l'international français entrera dans sa dernière année de contrat. Mais ce lundi soir, L'Équipe apporte une version totalement différente.

Mbappé n'a jamais dit qu'il voulait partir, mais...