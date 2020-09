Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho, Dembélé... Le Barça aurait trouvé la clé pour Lautaro !

Publié le 21 septembre 2020 à 20h00 par A.D.

Le Barça voudrait offrir Luis Suarez, Junior Firpo et un jolie petit chèque à l'Inter pour récupérer Lautaro Martinez. Pour réaliser une telle opération et donner une belle enveloppe à Antonio Conte, le club catalan serait dans l'obligation de vendre Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho au préalable.

Le Barça n'aurait pas dit son dernier mot pour Lautaro Martinez. D'après les informations du Corriere dello Sport, l'écurie blaugrana aurait une nouvelle idée en tête pour convaincre l'Inter. Alors qu'elle ne compterait plus sur Luis Suarez et Junior Firpo, la direction du FC Barcelone envisagerait de proposer ses deux joueurs en plus d'une somme d'argent pour récupérer Lautaro Martinez en échange. Toutefois, les têtes pensantes catalanes auraient une grosse tâche à accomplir avant de pouvoir réaliser une telle transaction.

Coutinho et Dembélé menacés par Lautaro Martinez ?