Mercato - ASSE : Ça avancerait pour le départ de Wesley Fofana !

Publié le 21 septembre 2020 à 22h00 par T.M.

Alors que Claude Puel a refusé de faire un lien entre l’absence de Wesley Fofana contre Nantes et un possible départ de l’ASSE, la réalité pourrait bien rapprocher le défenseur des Verts de Leicester.

Il y a quelques jours, Wesley Fofana avait choqué tout le monde en exprimant publiquement sa volonté de quitter l’ASSE pour rejoindre Leicester. Ne pouvant dire non à l’offre des Foxes, le défenseur central attend donc désormais l’accord des Verts. Toutefois, Claude Puel n’entend clairement pas se séparer de son défenseur central. Alors partira, ne partira pas ? Ce dimanche, face au FC Nantes, Fofana n’était pas sur la feuille de match. Alors que certains ont interprété cela comme un signe de plus de son futur départ, l’entraîneur de l’ASSE a démenti un possible lien.

Fofana se rapproche de Leicester ?