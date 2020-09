Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel met les choses au clair pour Fofana !

Publié le 20 septembre 2020 à 23h45 par B.C.

Ce dimanche, Claude Puel s'est passé des services de Wesley Fofana pour affronter le FC Nantes (2-2). Alors que le défenseur de l'ASSE souhaite partir, son absence a rapidement fait parler. Cependant, l'entraîneur stéphanois assure que ce choix n'est pas lié à la situation de Fofana.

Comme annoncé par le 10 Sport, Leicester souhaite s'attacher les services de Wesley Fofana, et l'intérêt est réciproque. La pépite de l'AS Saint-Étienne a en effet annoncé dans les colonnes de L'Équipe il y a quelques jours qu'il souhaitait rejoindre le club anglais avant la fermeture du mercato : « Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui ». Mais de son côté, Claude Puel ne compte pas se séparer de son défenseur. Ainsi, l'avenir de Fofana est aujourd'hui très incertain, et ce dimanche, le joueur de 19 ans n'était pas aligné par son entraîneur pour affronter le FC Nantes.

« Wesley avait mal à son genou »