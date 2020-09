Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour cette piste de longue date !

Publié le 20 septembre 2020 à 23h15 par A.D.

23Pour combler l'absence de Juan Bernat, blessé gravement, Leonardo pourrait se jeter sur Mattia De Sciglio lors de ce mercato estival. Pour convaincre la Juventus, le directeur sportif du PSG serait contraint de lâcher environ 10M€.

Alors que Juan Bernat devrait être écarté des terrains pendant environ six mois, Leonardo examinerait le marché. Pour pallier l'absence du latéral gauche espagnol, le directeur sportif du PSG aurait relancé le dossier Mattia De Sciglio. Toutefois, le club parisien ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, l'AS Rome serait également en quête d'un arrière gauche et aurait aussi identifié le profil du pensionnaire de la Juventus. D'ailleurs, cette dernière ne serait pas contre un départ de Mattia De Sciglio et aurait déjà fixé son prix pour un transfert.

Un transfert à 10M€ pour Mattia De Sciglio ?