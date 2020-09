Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour ce dossier de Leonardo ?

Publié le 19 septembre 2020 à 20h15 par A.D.

Pour combler l'absence de Juan Bernat, touché gravement au genou, Leonardo aurait relancé le dossier Mattia De Sciglio. Toutefois, la Juventus pourrait bloquer le départ de son latéral à cause de la blessure d'Alex Sandro.

Lors de sa confrontation face à Metz, le PSG a remporté son premier match de la saison en championnat (1-0), mais à perdu Juan Bernat. Sur une mauvaise réception, le latéral gauche s'est blessé gravement au genou. Résultat, Thomas Tuchel devrait être privé de son défenseur espagnol pendant environ six mois. Pour combler l'absence de Juan Bernat, Leonardo aurait relancé le dossier Mattia De Sciglio. Sur le départ, l'international italien pourrait finalement être conservé par la Juventus à cause d'Alex Sandro.

Mattia De Sciglio parti pour rester à la Juve ?