Mercato - PSG : Leonardo aurait tenté un coup colossal avec Draxler !

Publié le 18 septembre 2020 à 16h15 par A.D.

Alors que Juan Bernat s'est blessé gravement au genou, Leonardo voudrait recruter Mattia De Sciglio pour pallier son absence de plusieurs mois. Pour convaincre la Juventus, le directeur sportif du PSG aurait tenté d'inclure Julian Draxler dans la transaction.

S'il a remporté son duel de justesse face à Metz ce mercredi (1-0), le PSG a tout de même perdu gros lors de cette rencontre : Juan Bernat. Gravement blessé au genou, le latéral gauche espagnol devrait manquer environ six mois de compétitions. Pour pallier cette absence, Leonardo aurait relancé un vieux dossier. Comme l'a indiqué Gianluca Di Marzio dernièrement, le directeur sportif du PSG voudrait miser sur Mattia De Sciglio pour combler le vide laissé par Juan Bernat sur le flanc gauche de la défense de Thomas Tuchel. Et pour convaincre la Juventus, Leonardo voudrait se servir de Julian Draxler.

Leonardo aurait proposé un troc entre Draxler et De Sciglio ?