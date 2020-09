Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance un vieux dossier en urgence !

Publié le 18 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

Avec la blessure de Juan Bernat, le mercato du Paris Saint-Germain est relancé puisque Leonardo pourrait être contraint de recruter un nouveau latéral gauche. Dans cette optique, la piste menant à Mattia De Sciglio revient sur le devant de la scène.

Leonardo n'avait pas besoin de ça. Déjà en difficulté pour régler différents chantiers sur le marché des transferts, le directeur sportif du PSG cherche notamment un défenseur, un milieu de terrain voire un attaquant. Et le club de la capitale va désormais devoir se mettre en quête d'un nouveau latéral gauche afin de compenser la grave blessure de Juan Bernat, victime d'une « rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche » comme l'expliquait le communiqué du PSG. Si la durée de l'indisponibilité de l'international espagnol n'a pas été révélée pour le moment, il est déjà acté qu'il sera absent plusieurs mois, ce qui pousse Leonardo à prospecter sur le marché, d'autant plus que Layvin Kurzawa a quant à lui écopé d'une suspension de 6 matches.

Le PSG de retour à la charge pour De Sciglio

Dans cette optique, Leonardo cherchera probablement une opportunité de marché comme ce fût le cas avec Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma avec un option d'achat. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG pourrait bien relancer la piste menant à Mattia De Sciglio (27 ans). Déjà passé proche de signer à Paris cet hiver dans le cadre d'un échange avec Layvin Kurzawa, le joueur de la Juventus serait donc toujours dans le viseur de Leonardo qui serait revenu à la charge dans ce dossier ces dernières heures. Il faut dire que Mattia De Sciglio, dont le contrat prend fin en juin 2022, n'est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Maurizio Sarri et pourrait donc être lâché sans trop de difficulté par la Vieille Dame. D'autre part, le natif de Milan présente l'avantage de pouvoir jouer aussi bien dans le couloir gauche que dans le couloir droit de la défense. Et bien qu'Alessandro Florenzi ait débarqué ces dernières heures au PSG, la présence dans l'effectif d'un autre joueur capable d'évoluer au poste de latéral droit ne serait pas de trop.