Foot - PSG

PSG : Bernat sort du silence après sa blessure

Publié le 17 septembre 2020 à 18h05 par La rédaction

Coup dur pour le PSG et Juan Bernat, puisque l’Espagnol souffre d’une rupture du ligament croisé. Sur les réseaux sociaux, le Parisien a fait part de sa volonté de revenir rapidement.