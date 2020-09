Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Nouveau coup de tonnerre dans le clash Neymar-Alvaro !

Publié le 16 septembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Alors que Neymar s’est prononcé avoir été victime de propos racistes de la part d’Alvaro Gonzalez lors du choc entre le PSG et l’OM, l’attaquant brésilien aurait quant à lui tenu des propos homophobes au défenseur phocéen.

Dimanche soir, le fameux Classique entre le PSG et l’OM (0-1) a été particulièrement tendu, peut-être même le plus électrique de l’histoire. En effet, en plus des 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués par l’arbitre, la rencontre a été principalement marqué par le duel entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol de l’OM a d’ailleurs été accusé de propos racistes de la part du numéro 10 du PSG, qu’il aurait traité de « singe » au cours de la partie. Mais Neymar est également pointé du doigt dans cet affrontement…

Neymar coupable de propos homophobes ?

Selon Gol , qui affiche une vidéo à l’appui sans pour autant proposer un son très net, Neymar aurait lui aussi copieusement insulté Alvaro Gonzalez en lui lançant « puto maricon », ce qui signifie « pu**in de pédé ». Des propos à caractère homophobes donc pour la star du PSG, qui pourrait également risquer gros si ce comportement venait à être prouvé par la LFP. Le clash entre Neymar et Alvaro n’a pas fini de faire parler…